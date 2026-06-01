Le Port organise des matinées découverte du dispositif classe passerelle

Si votre enfant est né en 2024, il peut prétendre à une place en classe passerelle, un espace d’accueil pensé pour faciliter les premiers pas vers l’autonomie et l’adaptation progressive à la vie scolaire. Du 2 au 12 juin, venez rencontrer les équipes éducatives et découvrir les classes lors des matinées portes ouvertes organisées dans quatre écoles du Port proposant le dispositif. Nous publions le communiqué de la ville du Port ci-dessous. (Photo d'illustration : Richard Bouhet / www.imazpress.com).

Dispositif Passerelle : préparez l’entrée à l’école en toute sérénité.

Votre enfant est né en 2024 ? Il peut prétendre à une place en classe passerelle, un espace d’accueil pensé pour faciliter les premiers pas vers l’autonomie et l’adaptation progressive à la vie scolaire.

Du 2 au 12 juin, venez rencontrer les équipes éducatives et découvrir les classes lors des matinées portes ouvertes organisées dans quatre écoles du Port proposant le dispositif.

La ville du Port avec le concours de la Caf et de l’État accompagne les familles dans la transition entre le monde de la maison et celui de l’école.

Le dispositif passerelle, c’est :

- des activités adaptées

- l’accueil des enfants en présence des parents

- la découverte de l’école en douceur

- l’accompagnement des familles

- Informations pratiques -

École Imelda Grondin

Mardi 2 juin 2026 - 9h00 à 11h00 1,

Rue Source Denise, Rivière des Galets

École Appolina Delpha

Jeudi 11 juin 2026 - 9h00 à 11h00

Rue Léonard de Vinci

École Françoise Dolto

Vendredi 5 juin 2026 - 9h00 à 11h00

Avenue Louis Aragon

École André Hoarau

Vendredi 12 juin 2026 - 9h00 à 11h00

3, Rue de Grenoble Sidr, 97420 Le Port

Profitez des matinées portes pour découvrir le quotidien des enfants, les aider à faire leurs premiers pas vers l’école dans un cadre rassurant et bienveillant, poser des questions et inscrire votre enfant.