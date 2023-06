Le Port: Aimée Arzeux, nouvelle centenaire portoise

La ville du Port compte une nouvelle centenaire parmi ses habitants. C'est en compagnie des élus locaux Karine Mounien et Brigitte Laurestant qu'Aimée Arzeux a célébré son anniversaire ce samedi 27 mai 2023.

Née le 06 mai 1923, Aimée Arzeux vient de souffler ses 100 ans bougies. C'est entourée de sa grande famille, que la nouvelle centenaire a festoyé cette heureuse événement. Cette mère de 10 enfants, est également grand-mère de 23 petits-enfants, arrière-grand-mère de 63 arrière-petits-enfants et arrière-arrière-grand-mère de 3 arrière-arrière-petits-enfants.

Pilier de sa grande famille, elle est décrite par ses proches comme une dame avec "un cœur en or et un grand amour pour la vie". Celle qui a toujours vécu au Port a cultivé pendant longtemps l’art de faire la fête et de recevoir la famille. Très croyante, Aimée Arzeux tient beaucoup à assister régulièrement à la messe, à la télévision.