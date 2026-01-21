Le Port : après-midi récréatif à la piscine municipale

Vien zoué dan lo, l'animation proposée par la ville du Port pour les enfants de 6/12 ans reprend le samedi 24 janvier 2026 de 14h à 16h30 à la piscine municipale Jean-Lou Javoy. Au programme : parcours aquatiques, toboggan, cage à écureuil, pont flottant entre autres. L'entrée est gratuite pour les moins de 4 ans. Pour les plus grand, le tarif est fixé à 0,50€ et les adultes 1€. Pour les enfants de moins de 8 ans avec accompagnateur, le bonnet et le maillot de bain obligatoires. Nous partageons la publication de la ville du Port. (Photo : RB/ www.imazpress.com)