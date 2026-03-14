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Routes des Plaines : choc frontal entre un poids lourd et une voiture, des passagers transportés à l'hôpital

  • Publié le 14 mars 2026 à 14:58
  • Actualisé le 14 mars 2026 à 15:57
Samu 974

Selon la direction générale des routes, un accident impliquant un poids lourd et un véhicule léger a eu lieu ce samedi 14 mars 2026 dans la matinée. C'est dans le virage dit l’Écho, au PR 13 sur la Route des Plaines, que les deux véhicules sont entrés en collision. Les secours et les forces de l’ordre se sont rendus sur place, 3 blessés dont un grave ont été transportés à l’hôpital. ( Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com) (Photo photo RB/www.imazpress.com)

www.imazpress.com / [email protected]

Inforoute, Route des Plaines, Accident de la route

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