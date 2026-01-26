Le Port : clôture des Nuits de la lecture 2026

BD-concert, démonstration de coiffure, speed booking ou échanges sur la littérature, atelier aquarelle, quiz ville ek village péi… La 10ème édition des Nuits de la lecture a offert un programme riche et varié au public portois entre les 21 et 24 janvier 2026. Nous partageons la publication de la ville du Port. (Photo : ville du Port)

En nocturne, le jeune public a pu découvrir "Le Voleur de Poule" inspiré de l’album sans paroles de Béatrice Rodriguez. Les illustrations projetées sur grand écran prennent vie grâce à la voix et à une musique jouée en direct par Mounawar. Ce BD-concert immersif invitait les enfants, les familles à vivre une expérience sensorielle et poétique.

Cette année, les Nuits de la lecture, manifestation nationale relayée dans les médiathèques de la Ville du Port accordait une place de choix aux "Villes et campagnes". Une dizaine d’événements étaient à l’affiche pour différents publics.

L’exposition "Mes cheveux et moi : histoire et histoires capillaires" est visible jusqu’au 28 février à la médiathèque Benoite Boulard.