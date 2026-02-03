Le Port : consultations gratuites d'accès aux droits

Vous souhaitez avoir des conseils sur vos droits ? Vous avez besoin d'aide pour rédiger ou comprendre des documents administratifs ? Vous avez besoin d'un accompagnement social ? Avocat, notaire, écrivain public, assistante sociale et d'autres professionnels du droit sont à votre écoute au Port lors de permanences gratuites. Nous partageons la publication de la ville du Port. (Photo : www.imazpress.com)

Ces consultations sur rendez-vous, par mail ou téléphone sont organisées dans le cadre d’une convention entre la ville du Port, le Conseil Départemental d’Accès au Droit et la Maison des Avocats.

Consultez le calendrier en cliquant ici.