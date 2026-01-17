Le Port : des écoles ouverte pour apprendre autrement

Sur le territoire du Port, le dispositif École ouverte se déploie depuis 2021 grâce à la mobilisation de l'Éducation nationale, de la ville et de ses partenaires. En janvier 2026, cette dynamique se poursuit pour offrir aux élèves un programme éducatif pendant les vacances scolaires. Destinée en priorité aux établissements relevant de l’éducation prioritaire, l’École ouverte propose un équilibre entre renforcement scolaire le matin et activités sportives, culturelles et numériques l’après-midi. (Photo : ville du Port)

Sur deux semaines, près de 192 enfants ont bénéficié du dispositif.Cette année, des séances de natation ont complété le programme. Après un diagnostic de l’aisance aquatique, les élèves ont été répartis en groupes adaptés, favorisant de réels progrès et l’acquisition du savoir-nager. Nous partageons la publication de la ville du Port.