Le Port : inscriptions sur les listes électorales pour les municipales

Dans le cadre des élections municipales qui auront lieu les 15 et 22 mars 2026, vous avez la possibilité de vérifier votre situation et de vous inscrire sur les listes électorales. Cette inscription peut se faire en ligne ou auprès de la mairie. Nous partageons la publication de la ville du Port. (Photo : ville du Port)

Vous pouvez vous inscrire en ligne jusqu'au 4 février 2026 inclus, avant minuit. Il est également possible de vous inscrire dans votre mairie jusqu'au 6 février 2026.

Il est essentiel de remplir les conditions suivantes :

- avoir au moins 18 ans au plus tard la veille du scrutin

- avoir une adresse dans la commune du vote

- être de nationalité française ou ressortissant d'un État membre de l'UE résidant en France

Le service électoral de la ville du Port tiendra une permanence le vendredi 6 février 2026 afin de permettre au public de s’inscrire. Les bureaux à l’Hôtel de Ville et l’annexe de la Rivière des Galets seront ouverts de 8h à 15h.

Toutes les infos à retrouver ici.