Le Port : installation d'une œuvre au Parc Boisé et signature de convention

La ville du Port s'associe au Centre National des Arts Plastiques (CNAP) acteur incontournable, de la politique culturelle pour l’émergence de nouvelles formes d’arts visuels contemporains. Une convention a été signée ce mercredi 31 mai au Parc Boisé par Olivier Hoarau, maire du Port, et Béatrice Salmon, directrice du CNAP, sur la commande d’œuvres artistiques contemporaines, temporaires et ré-activables, destinées à être installées sur l’espace public pour un accès direct au public.

C'est l'œuvre "Plateau du ciel " de l'artiste Chourouk Hriech qui a été choisi pour prendre vie dans le Parc Boisé pour une durée de 5 ans. Pour le maire de la ville Olivier Hoarau, l'installation de cette œuvre artistique, illustre la politique culturelle de la ville; à savoir favoriser la création, la diffusion et la formation professionnelle ainsi que des pratiques artistiques et culturelle. "Notre grande ambition consiste à permettre à des artistes talentueux de proposer leurs œuvres à la sensibilité des Portois et des Réunionnais. L’art n’est pas seulement dans le musée. L’art est partout. C’est aussi dans le Parc Boisé et si ce lieu populaire, ouvert à la famille devient aussi un espace d’exposition, le pari est gagné" a déclaré le maire du Port.