Comédie Tour Kartié : l'humour des invités a conquis les habitants de la Rivière des Galets

Le Comédie Tour Kartié a, une nouvelle fois, séduit les habitants de la Rivière des Galets ce mardi 17 février 2026. Fous rires, ambiance chaleureuse et conviviale ont été au rendez-vous. Pendant plus de deux heures, les humoristes ont partagé la scène pour le plus grand bonheur des petits et des grands : Titi, Célina, Brice Lee, Mika’H, Kay, Dani, Nounours et Lysiane se sont donnés pour “kass la blague”. Inspirés de la vie quotidienne, leurs sketchs ont fait l’unanimité, déclenchant rires et applaudissements aux quatre coins de la salle. Nous partageons la publication de la ville du Port. (Photo : Le Port)