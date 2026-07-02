Le Port : la Friche accueille « Ekout mon désin »

Le patrimoine musical de La Réunion, les arts visuels et la littérature orale réunionnaise à l’honneur dans un seul et même projet. 442 élèves et 67 accompagnateurs issus de 23 classes du Port, ont participé tout au long de l’année aux ateliers artistiques et pédagogiques à La Friche. Pour "Ekout mon désin" ils ont été accompagnés par les artistes Elsa Di Martino, Philippe Gaubert et Marie-Julie Gascon dans le cadre d'un Parcours Éducatif Artistique et Culturel (Peac). Initiée par l’Inspection de l’éducation nationale du Port et portée par le village Titan, cette action bénéficie du soutien de la Cité éducative du Port dans le cadre de sa stratégie en faveur de la réussite éducative et l’ouverture culturelle. (Photos : ville du Port)