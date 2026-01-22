Le Port : La Réunion en vigilance jaune fortes pluies/orages

Un bulletin de vigilance jaune fortes pluies/orages a été émis par Météo France. Il concerne toute La Réunion et devrait être maintenu jusqu’au vendredi 23 janvier, 7h. Nous partageons la publication de la ville du Port. (Photo : RB/imazpress.com)

La journée de jeudi s'annonce maussade avec des précipitations parfois fortes et même orageuses ciblant prioritairement le Nord, l'Est et le Sud-Est de l'île.

Le vent de Nord-Est monte aussi en gamme. Il occasionne de fortes accélérations sur les hauteurs de l’île exposées, sur la région du Port, du côté de la route des laves et du Sud Sauvage ainsi que dans la région des Plaines. Des rafales de l'ordre de 60 à 70 km/h sont attendues sur ces secteurs.