Le Port lance la cinquième édition du Startup Weekend

Pour la cinquième année consécutive, la ville du Port organise le Startup Weekend dédié à l’économie sociale et solidaire (ESS) en partenariat avec l’association Webcup, la CRESS, le Territoire de l’Ouest, l’État et le concours de partenaires privés, du vendredi 24 novembre à 18h00, au dimanche 26 novembre 2023, à 17h30 à l’École Supérieure d’Art de La Réunion au Port. Nous relayons ci-dessous le communiqué du Port.

Dans son engagement en faveur du développement d'une plateforme dédiée à l’Économie Sociale et Solidaire (ESS), le Hub de l’ESS portois, la Ville du Port apporte son soutien et son accompagnement à tous les dispositifs et initiatives contribuant à l'émergence de projets relevant de l’économie sociale et solidaire sur son territoire.

La cinquième édition du Startup Weekend ESS, initiée par la Collectivité et inscrite dans la programmation 2023 du Contrat de Ville du Port, s'intègre pleinement dans le cadre du mois de l’ESS. Elle est co-portée par l’association Webcup, seule entité détenant le label « Startup Weekend » sur le territoire réunionnais. Cet événement est financé par la Ville à hauteur de 20.000 euros dans le cadre d’un financement Contrat de ville, soit 4.000 euros de plus qu’en 2022.

Les Startup Weekends, en tant qu'événements encourageant l'innovation et l'entrepreneuriat, sont surtout des moments privilégiés où le partage des compétences, l'apprentissage et la créativité sont au cœur de l'expérience. Ouverts à tous, ces événements favorisent le développement du tissu économique local en mettant en avant la conviction que chacun peut créer son entreprise et que l'esprit d'équipe est la clé de voûte de tout projet entrepreneurial.

Déroulé de l’événement

• 24/11 - 18h : Ouverture du Startup Weekend ESS.

• 24 au 26/11 : Travail des équipes sur leurs projets de startup, accompagnées par des coachs professionnels.

• 26/11 - 13h30 à 18h00 : Présentations finales, délibération, annonce des résultats.

• 05/12 - 15h00 à 17h30 : Cérémonie de remise des prix (Auditorium de la médiathèque Benoîte Boulard du Port).