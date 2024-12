Le Port : lancement de la sixième édition de la "Startup Weekend"

Le vendredi 29 novembre 2024 à la halle des manifestations du Port, Jean-Bernard Maratchia, conseiller régional délégué à l'économie sociale et solidaire, a représenté la Région Réunion lors du lancement de la sixième édition du Startup Weekend. Cette édition était dédiée à l'économie sociale et solidaire. L'objectif premier était de soutenir l’innovation sociale et d’encourager les porteurs de projets à "entreprendre autrement". Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo : Région Réunion)

Avec le Startup Weekend économie sociale et solidaire (ESS), les participants bénéficieront de coachings spécialisés, d’un réseau d’experts et d’une dynamique collective pour faire germer des idées porteuses de sens, qu’il s’agisse de transition écologique, d’innovation sociale ou d’insertion professionnelle.

La Région souhaite faire de l’économie sociale et solidaire un levier clé pour relever les défis environnementaux et sociaux, avec l’ambition de créer un écosystème favorable, où les initiatives solidaires pourront germer et prospérer. En valorisant l’investissement humain et en favorisant la coopération entre acteurs.

Jean-Bernard Maratchia, conseiller régional délégué à l'économie sociale et solidaire explique ceci : "Nous avons la conviction que ce modèle de développement équitable détient de nombreuses clés pour relever les défis environnementaux majeurs de notre époque. Nous souhaitons donc créer un écosystème favorable à l'émergence et à la pérennité des initiatives solidaires, tout en favorisant l'innovation et la coopération entre les différents acteurs économiques."