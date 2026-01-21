Le Port : Larmoni Ansanm, une journée solidaire et festive

Dans un élan de solidarité, l’événement Larmoni ansanm a permis à tous, petits et grands de profiter de stands de prévention, d’animations, de jeux lontan et de concert gratuit avec Jean-Roland Miquel, Héritaz Maloya, Étinsel Maloya et Sélio. Cet événement qui a eu lieu au Complexe sportif municipal (CSM) du Port, a été mené par une étudiante en BTS Support à l’action managériale. Il avait pour objectif de créer un espace de partage. Nous partageons la publication de la ville du Port. (Photo : ville du Port)