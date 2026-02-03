Le Port : les commissions au travail au coeur du conseil municipal des enfants

Nouvelle étape pour le Conseil Municipal des Enfants (CME). Après l’élection de la maire enfant, Kryslia Leong Bin, en octobre 2025, place aux premières commissions thématiques. Les jeunes élus se sont réunis ce jeudi 29 janvier 2026 afin de réfléchir aux projets qu’ils souhaitent mener tout au long de l’année. Nous partageons la publication de la ville du Port. (Photo : ville du Port)

Encadrés par les conseillers municipaux, les agents de la Ville et de l’Éducation nationale, ils ont travaillé au sein des trois commissions :

• Sport, culture et loisirs, présidée par Lou-Anne Piémont ;

• École, citoyenneté et solidarité, présidée par Cassandra Marapa ;

• Environnement et cadre de vie, présidée par Keyza-Lyenna Cadet.

Les projets issus des commissions seront présentés en séance du CME et devront être validés par le Conseil municipal de la ville du Port. Les jeunes élus ont également eu droit à une présentation du peuple KOGIS, un groupe d’Indiens d’Amérique originaires de Colombie en vue du déplacement d’une délégation à La Réunion en fin d’année.

Par ailleurs, grâce à un partenariat avec la Cité éducative et la Ligue de l’Enseignement – Fédération de La Réunion, les élus du CME participent à la mise en œuvre du Fonds de Participation des Jeunes (FPJ). Créé par les jeunes et pour les jeunes, ce dispositif vise à soutenir les projets portés par les jeunes Portois, à les sensibiliser au montage de projet et à encourager leur engagement citoyen.