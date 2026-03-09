Le Port : les jeunes élus découvrent le métier de pompiers

Courage, solidarité, esprit d’équipe… Le métier de pompier fait rêver de nombreux jeunes et les élus du Conseil municipal des Enfants du Port ont pu s’immerger dans le quotidien des pompiers du Port. Ils ont été accueillis dans les locaux du Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Port, le jeudi 26 février 2026, dans le cadre d’une démarche éducative favorisant notamment leur compréhension des services publics de secours. Nous publions ci-dessous le post de la mairie (Photo : ville du Port)

L’occasion de découvrir concrètement les missions essentielles du SDIS : prévention des risques, sécurité incendie et sécurité publique. Moment fort de la journée : la visite des engins et véhicules d’interventions. De quoi inspirer plusieurs jeunes et peut-être susciter des vocations.

Rappelons que le (CME) constitue un outil éducatif qui permet un apprentissage de la citoyenneté adapté à l’âge des marmailles avec notamment la gestion de projets en lien avec les processus démocratiques.