Le Port : ouverture d’une classe à horaire aménagé arts plastiques au collège Albius

Éducation artistique et culturelle

Après deux ans d’expérimentation, le collège collège Edmond Albius officialise sa classe aménagée arts plastiques. . Une convention de partenariat a été signée ce vendredi 22 mars 2024 entre l’Académie de La Réunion et le Département en présence de l’adjointe au maire, Annick Le Toullec, élue à la Culture. 26 élèves (6e et 4e) suivent un enseignement renforcé en arts plastiques en partenariat avec les écoles d'arts, les musées et les centres d'arts locaux.

Ils travaillent avec des artistes (actuellement résidence de Johanna Grégoire, artiste-designer), visitent des musées et expositions, réalisent des projets.

Les collégiens peuvent ainsi approfondir leurs connaissances et leurs pratiques dans le domaine des arts plastiques.

Rappelons que la ville du Port est labellisée 100% EAC - Éducation Artistique et Culturelle - distinguant les collectivités engagées dans un projet visant le bénéfice d'une éducation artistique et culturelle de qualité pour 100% des jeunes de leur territoire.