Le Port : recensement de la population 2026

La campagne de recensement de la population de l'INSEE démarre le 29 janvier 2026 dans la ville du Port. Le recensement est essentiel pour vivre aujourd’hui et construire demain. Il s'agit d'une action utile à tous pour connaître les besoins de la population, permettant d'adapter les équipements collectifs d'une commune (transports, logements, écoles, établissements de santé...). Le recensement est gratuit et sûr : vos informations personnelles sont protégées et restent confidentielles. Nous partageons la publication de la ville du Port. (Photo : sly /www.imazpress.com)