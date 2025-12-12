Le Port : repas de noël pour les enfants

Ce jeudi 11 décembre 2025, les élèves du Port ont pu partager leur repas de Noël préparés par 44 des membres des équipes de la restauration scolaire. Au cours de cette journée, près de 4.500 personnes se sont réunis dans les 30 réfectoires de la ville pour un menu festif mêlant chapon, gratin, chocolat et fruits pour célébrer la magie des fêtes en famille et à l’école. Parents et enfants comme à l’école Laurent Vergès de la Rivière des Galets ont apprécié ce repas en présence de Mémouna Patel, élue à la Vie éducative. Nous publions un post de la ville du Port (Photo : ville du Port)