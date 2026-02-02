Le Port : reprise du thé dansant des séniors

Le thé dansant des séniors revient ce jeudi 12 février 2026 de 13h à 17h à la salle polyvalente Paulette Adois Lacpatia au Port. Cet évenement gratuit rassemble toutes les personnes âgées de plus de 55 ans pour passer un moment de partage, faire des rencontres et briser l'isolement ou la routine. L’événement mensuel est organisé par la Maison des Seniors sous l’égide du CCAS et en partenariat avec plusieurs associations de la ville. Nous partageons la publication de la ville du Port. (Photo : Le Port)