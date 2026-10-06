Le Port : visites, marche et animations au programme de la Semaine Bleue

La ville du Port organise plusieurs rendez-vous du 5 au 9 octobre 2026 à l'occasion de la 75ème Semaine Bleue, placée sous le thème "Relions tous les âges dans des territoires engagés !". Visites autour de l'histoire et du patrimoine maritime, Marche Bleue et journée d'animations sont notamment proposées aux seniors portois. La commune entend ainsi favoriser le lien social, l'autonomie et les solidarités intergénérationnelles. Nous publions, ci-dessous, le post de la Ville du Port : (Photos Ville du Port)