Le Port : vid fond'kour en déplacement dans plusieurs quartiers de la ville

L'opération Vid fon d'kour se poursuit ce jeudi 22 janvier 2026 au Port et se déplace dans les quartiers suivants : Coeur Saignant Bas et Haut, Saint-Ange Doxile, Say, Sidr Basse, Vieille Ville. Différents déchets seront récoltés : bois, ferraille, tôle, vieux meubles. Il est conseiller de les sortir la veille de la collecte. Cette organisation vise à lutter contre les gîtes larvaires. Nous partageons la publication de la ville du Port. (Photo : ville du Port)

La ville du Port rappelle qu'en dehors du cadre exceptionnel de cette opération, il est impératif de continuer à respecter le calendrier et les consignes de collectes.