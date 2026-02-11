Le Port : vien zoué dan lo à la piscine Jean Lou Javoy

La ville du Port donne rendez-vous à tous les nageurs pour une session "Vien zoué dan lo" à la piscine Jean-Lou Javoy le samedi 14 février 2026 de 14h à 16h30. Un programme rafraîchissant attend les participants : parcours aquatiques, toboggan, cage à écureuil, pont flottant. L'entrée est de 0,50 euros pour les enfants de moins de 8 ans avec accompagnateur, pour les adultes le prix est fixé à 1 euro et gratuit pour les moins de 4 ans. Bonnet et maillot de bain exigés. Nous partageons la publication de la ville du Port. (Photo :RB/ www.imazpress.com)