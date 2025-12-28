Le Port : visite d'une délégation d'Action Logement dans des logements témoins

Ce mardi 23 décembre 2025, une délégation avec Fédéric Carré et Koumaran Pajaniradja, respectivement président et directeur général d'Action Logement Immobilier et Koumaran Pajaniradja, et membre de la SHLMR, a été accueillie par le maire Olivier Hoarau et l'élu à l'Aménagement, Bernard Robert. Une visite des logements témoins sur deux opérations et échanges sur le partenariat ont été prévus. Nous partageons une publication de la ville du Port. (Photo : ville du Port)

L’opération Boulboul, rue Saint-Paul - 34 logements locatifs intermédiaires (LLI) et accession sociale (PSLA)- illustre la volonté de la ville de proposer des logements de qualité en cœur de ville. La résidence étudiante de l’Oasis, composée de 74 logements étudiants et jeunes actifs permet de répondre à une demande croissante liée au développement du campus Paul Vergès.

Le développement de ces différents types de logements constitue un enjeu important pour la Ville et s’inscrit dans la mise en œuvre de la stratégie d’attractivité et de redynamisation du centre-ville. Elle est portée notamment par le programme Action Cœur de Ville (ACV) et s’appuie sur le soutien financier et l’expertise d’Action Logement. Ce partenariat permet un accompagnement des projets structurants de la Ville en renforçant la mixité sociale et en réduisant des inégalités territoriales. Il contribue à faire émerger des programmations innovantes et écologiquement responsables afin de livrer des logements de qualité.