Le Port : visite de la délégation du pacte mondial de l’ONU au centre Cycléa

Une délégation du Pacte Mondial de l’ONU – Réseau France a récemment découvert les coulisses du centre de tri et de valorisation des déchets de Cycléa. Cette visite a permis de mettre en lumière l’engagement du Territoire de l’Ouest en faveur du développement durable, en triant méthodiquement et manuellement papier, plastique, verre et bien plus encore. Nous relayons leur communiqué.

Le Pacte Mondial de l’ONU est une initiative mondiale visant à encourager les entreprises, les associations et les organisations non gouvernementales du monde entier à adopter des pratiques socialement et écologiquement responsables. Pour Monsieur Nils Pedersen, Délégué Général du Pacte Mondial de l’ONU – Réseau France, ces visites sur le terrain sont essentielles pour comprendre comment le territoire s’engage en faveur du développement durable.

Le centre de tri Cycléa, dirigé par Laurent Bleriot, démontre l’excellence en matière de gestion des déchets, tant sur le plan environnemental que sociétal.

Cycléa ne se limite pas au tri des déchets. En tant qu’ambassadeur du développement durable, l’entreprise a également installé des ruches et accueille des abeilles sur son site pour surveiller l’environnement et garantir sa santé à proximité.