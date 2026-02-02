Le président du Sidélec présente ses voeux au jardin créole à Sainte-Suzanne

Ce vendredi 30 janvier 2026, le Sidélec Réunion a lancé officiellement l’année 2026 avec la tenue du premier Comité syndical, suivie des vœux du président, organisés au Le Jardin Créole à Saint-Suzanne. Ce temps fort institutionnel a réuni les élus syndicaux et les agents du Sidélec Réunion, autour d’un double temps d’échange : un temps de travail et de délibération lors du Comité syndical, puis un moment plus convivial à l’occasion des vœux du président. Maurice Gironcel a adressé ses vœux aux élus et aux équipes, en saluant leur engagement et leur mobilisation au service des communes et du service public de l’électricité. L’année 2026 s’ouvre ainsi sous le signe du collectif, de la continuité des actions et de l’engagement au service du territoire réunionnais. Nous partageons la publication de la Sidélec (Photo : Sidélec)