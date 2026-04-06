Le Tampon : "Sport Santé pour tous" des activités gratuites jusqu'au mois de juillet

Dans le cadre de son dispositif "Le Tampon, la santé par le sport ", la Ville du Tampon propose sa nouvelle programmation Sport Santé de février à juillet 2026. Cette initiative vise à encourager la pratique d’une activité physique régulière, accessible et bénéfique pour la santé et le bien-être, en proposant des séances gratuites ouvertes aux Tamponnais de plus de 18 ans. Nous publions, ci-dessous, le communiqué de la ville du Tampon. (Photo : ville du Tampon)

Chaque semaine, de nombreuses activités sont organisées dans différents quartiers de la commune pour les adultes de 18 ans et plus, mais aussi pour les enfants, afin de permettre à chacun de bouger, se dépenser et partager des moments conviviaux près de chez soi.

- La programmation s’articule autour de quatre volets complémentaires -

Sport Santé dans les quartiers, propose des séances de remise en forme et d’activités physiques sécurisées, progressives et adaptées, directement au cœur des quartiers.

Aqua Santé, rassemble différentes activités aquatiques favorisant la mobilité, le renforcement musculaire et la détente.

Sport Santé Séniors, dédié à la « troisième jeunesse », offre des activités adaptées pour entretenir la forme, l’équilibre et le lien social.

Marmailles Alon Bouj Ansamb !, invite les enfants de moins de 11 ans à participer à des activités sportives gratuites organisées les mercredis.

Retrouvez la programmation complète ici