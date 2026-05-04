Le Tampon : porteurs de projet, les permanences des architectes-conseillers vous conseillent

Si vous avez un projet de construction, de rénovation ou d'aménagement, la mairie du Tampon et le conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (CAUE), vous accueillent pour les permanences des architectes-conseillers les lundis 4, 11, 18 et 25 mai 2026. "Ces rendez-vous gratuits permettent aux particuliers et porteurs de projet de bénéficier de conseils personnalisés en matière d’architecture, d’urbanisme et d’intégration paysagère", souligne la Ville. (Photo d'illustration : Richard Bouhet / www.imazpress.com)

Le planning est à retrouver ici.