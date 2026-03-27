Le Tampon : 3ème édition de la Marche pour la Vue

Le dimanche 29 mars 2026 se tiendra la troisième édition de la Marche pour la Vue, un événement solidaire organisé afin de collecter des fonds au profit de l’IRRP (Institut de Recherche sur les Rétinites Pigmentaires et les maladies de la vue). Cette année, la marche se déroulera au Parc des Palmiers, au Tampon. Le rendez-vous est fixé à 9h00 sur le parking du haut (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Comme chaque année, cet événement est organisé par le Lions Club de La Réunion, en partenariat avec le Comité Valentin Haüy de La Réunion.

Ouverte à tous, cette marche conviviale propose un parcours accessible de 4,5 km, avec un point de rafraîchissement prévu à mi-parcours.

Au-delà de l’aspect sportif, cette matinée sera également consacrée à la sensibilisation à la déficience visuelle. À cette occasion, Julie Dassie, médecin ophtalmologiste et coordinatrice de l’IRSAM, sera présente pour échanger avec le public.

- Soutenir la recherche médicale -

L’IRRP soutient financièrement les travaux de médecins et chercheurs spécialisés dans les maladies de la vision. Les avancées scientifiques n’ont jamais été aussi prometteuses.

En France :

- Environ 40 000 personnes sont atteintes de rétinite pigmentaire

- Plus d’un million souffrent de dégénérescence maculaire liée à l’âge

- 1,7 million de personnes vivent avec une déficience visuelle