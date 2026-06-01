Le Tampon lance un appel à candidatures pour la fête de la musique

À l'occasion de la fête de la musique, la 20 juin 2026, la ville du Tampon lance un appel à candidature aux jeunes talents de la musique. Nous publions le communiqué de la Ville ci-dessous. (Photo d'illustration : Richard Bouhet / www.imazpress.com)

Le Tampon lance son appel à candidatures pour mettre en lumière les jeunes talents qui feront vibrer la scène tamponnaise à l’occasion de la fête de la musique le 20 juin !

- Comment participer ? -

Envoie-nous ta meilleure prestation avant le 11 juin 2026, à cette adresse mail [email protected], avec une vidéo ou un fichier audio mettant en avant ton talent.

- Les conditions de participation -

- Résider au Tampon ou à la Plaine des Cafres

- Être un artiste amateur

- Être majeur ou fournir une autorisation parentale pour les mineurs

