Le Tampon : appel à projets pour les contrats de ville

La ville du Tampon ouvre son appel à projets Contrat de Ville 2026–2030. Vous souhaitez porter un projet ou une action innovante en faveur des habitants des quartiers prioritaires, inscrivez-vous. Date limite de dépôt des dossiers, le 27 février 2026 à 12h00. Nous publions le post ci-dessous (Photo : rb/www.imazpress.com)

Les porteurs de projets doivent transmettre :

- le cerfa complété

- la fiche projet 2026

en respectant les critères d’éligibilité définis.

Consultez l’appel à projets et les modalités de candidature en cliquant ici.