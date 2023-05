Le Tampon : le projet du parc du volcan examiné au conseil municipal

Le conseil municipal du Tampon s’est réuni ce samedi 27 mai 2023. Lors de cette séance, 24 affaires ont été adoptées. A l'ordre du jour notamment : le pacte territorial pour l'insertion, la fête de la musique, les tarifs de la restauration scolaire pour l'année 2023-2024 ou encore le projet du parc du volcan. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville (photos : Le Tampon)

Le Conseil Municipal du Tampon s’est réuni ce samedi 27 mai 2023.

À l'ordre du jour, 24 affaires qui ont toutes été adoptées, parmi lesquelles les questions suivantes :

Pacte Territorial pour l’Insertion (PTI) 2022-2024 – Convention partenariale pour la mise en œuvre des actions du Plan Départemental d’Insertion (PDI)

Le Conseil Départemental de La Réunion a validé le 23/03/2022 son Programme Départemental d’Insertion (PDI) pour la période 2022/2024, élaboré avec les acteurs contribuant aux politiques d’insertion. Ce plan stratégique porte l’ambition de donner un nouveau souffle à la politique d’insertion, dont la finalité est de répondre aux attentes et besoins d’accompagnement des bénéficiaires du RSA pour résoudre leurs difficultés sociales et leur permettre d’accéder à un emploi. Pour la mise en œuvre du PDI, le Département propose aux acteurs concernés, notamment les Communes et leurs CCAS, de conclure un Pacte Territorial pour l’Insertion (PTI) 2022/2024. Ce PTI définit les modalités du partenariat proposé pour la mise en œuvre des 40 actions du PDI, dont les moyens mis en œuvre ont été définis, notamment les engagements des partenaires signataires.

La Fête de la Musique 2023 – Adoption du dispositif d’ensemble

La Commune du Tampon souhaite mettre en valeur le dynamisme de ses associations dans le domaine musical en organisant la traditionnelle Fête de la Musique sur une semaine comme suit :

- Le samedi 1er juin : prestation artistique aux Araucarias

- Le dimanche 18 juin : prestation artistique à Piton Hyacinthe

- Le mercredi 21 juin de 10h à 17h : dans le Pars Jean de Cambiaire

- Le samedi 24 juin : prestation artistique à Trois Mares, Pont d’Yves et Petit Tampon

Florilèges 2023 – Adoption du dispositif d’ensemble

La Commune du Tampon offrira à La Réunion sa 38ème édition des Florilèges du vendredi 13 octobre au dimanche 22 octobre 2023. Évènement très attendu par le public mais surtout par les acteurs économiques, cette manifestation a pour vocation de promouvoir la filière horticole locale. Elle se déroulera conjointement sur 3 lieux : l’exposition florale dans le Parc Jean de Cambiaire, l’activité foraine à la Place de la Libération (SIDR 400) avec ses manèges et attractions, la foire commerciale sur l’ensemble de la rue Hubert Delisle et de ses rues adjacentes.

Fixation des tarifs de la restauration pour l’année scolaire 2023-2024

La Commune du Tampon assure la responsabilité de la restauration scolaire des 40 écoles du territoire, dont l’école privée Marthe Robin. Elle prend aussi en charge la production des repas des collégiens de cet établissement. En 2022, les restaurants scolaires de la ville ont accueilli, en moyenne, quotidiennement 9432 rationnaires et les 7 cuisines centrales ont produit 1 281 627 repas pour les élèves. Le prix d’un repas est de 6.69€ et la participation des familles aux frais de la restauration représente 0,99€/repas sur la base de 136 jours de fonctionnement. Il est à rappeler qu’un tarif unique est appliqué pour l’ensemble des rationnaires et que celui-ci n’a pas augmenté depuis l’année scolaire 2012/2013.

Politique de la ville – Programmation des actions de la Cité Éducative pour l’année 2023 et attribution des subventions aux porteurs de projets

Le label Cité Éducative vise à renforcer l’engagement communal en faveur de l’éducation des jeunes âgés entre 0 et 25 ans, à la fois dans le cadre scolaire et en dehors de celui-ci. L’objectif est de fédérer tous les acteurs de l’éducation scolaire et périscolaire autour des 3 enjeux clés : conforter le rôle de l’école, promouvoir la continuité éducative, ouvrir le champ des possibles.

Les dotations annuelles sont destinées à financer le pilotage du dispositif ainsi que les actions à destination du public cible sur la base d’une programmation annuelle validée par un Comité de Pilotage co-présidé par les trois signataires de la convention triennale, à savoir : le Préfet de la Réunion ou son représentant, la Rectrice de l’Académie de la Réunion ou son représentant, la Commune du Tampon ou son représentant.

Attribution de subventions aux associations au titre de l’année 2023

Attribution d’une subvention exceptionnelle à la Tamponnaise Handball Filles pour sa participation aux Finalités Ultramarines et Nationales de Handball 2023

La Tamponnaise Handball Filles a remporté pour la 9ème fois de son histoire, le titre de championne de La Réunion senior. A l’issue de ce titre, elle s’est qualifiée pour participer aux finalités Ultramarines et Nationales qui se dérouleront du 26 mai eu 4 juin prochain à la Maison du Handball à Créteil. Afin de faire face aux frais qu’engendrera ce voyage, l’association sollicite le soutien financier de la Ville.

Attribution d’une subvention exceptionnelle à la Tamponnaise Basket Ball pour sa participation à la finale de la Zone Océan Indien

Forte de plus de 397 adhérents, l’association Tamponnaise Basket Ball est l’une des associations sportives les plus dynamiques du territoire. L’équipe senior féminine, victorieuse de la Coupe de France féminine régionale, a participé à la Finale Zone Océan Indien à Mayotte du 2 au 4 décembre 2022, qu’elle a brillamment remporté. Afin de faire face aux frais qu’a engendré ce déplacement, l’association sollicite le soutien financier de la Ville.

Requalification d’anciens courts de tennis en Padel

Acquisition de matériels sportifs

Travaux d’aménagement d’une voie verte aux abords de la route départementale rue Charles Baudelaire CD3 – Lot n°1 : voirie réseaux divers

Autorisation de signer la demande de permis d’aménager du projet de réalisation du Parc du Volcan

Location de camions avec chauffeurs pour divers travaux et transports (5ème procédure)