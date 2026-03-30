Le Tampon : installation du nouveau conseil municipal

À l’issue du Conseil municipal d’installation qui s’est tenu ce dimanche 29 mars 2026, la nouvelle équipe municipale du Tampon a été officiellement mise en place. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : ville du Tampon)

Pour la première fois, cette séance s’est tenue aux Grands Kiosques de Bourg-Murat, un choix hautement symbolique qui traduit la volonté de rapprocher l’action publique des habitants et d’incarner concrètement une démarche de proximité et de décentralisation au cœur du territoire.

À cette occasion, Alexis Chaussalet a été élu Maire par le Conseil municipal. Les adjoints et les conseillers municipaux délégués ont également été désignés, constituant ainsi l’exécutif municipal pour ce nouveau mandat.

Le Conseil municipal est composé de 39 élus de la majorité, aux côtés des élus de l’opposition composé de 11 élus pour Tampon avenir et 3 élus de l'alliance des Tamponnais, formant une assemblée représentative au service des Tamponnaises et des Tamponnais.

Dans son discours, le Maire a tenu à remercier chaleureusement les électeurs pour leur confiance. Il a également salué l’engagement de l’ensemble des élus, de la majorité comme de l’opposition, au service de la démocratie locale et a tenu à remercier les agents municipaux pour leur implication et leur professionnalisme.

Ce Conseil municipal d’installation marque le point de départ d’un travail collectif au service de l’intérêt général. En ce sens, le 1er acte fort posé par la nouvelle majorité a été l’adoption d’une délibération afin de supprimer les frais de représentation du Maire pour que cette ligne budgétaire soit redéployée au service des urgences sociales.

Alexis Chaussalet a rappelé sa volonté d’inscrire ce mandat sous le signe de la proximité, de l’écoute et de l’action concrète au service des Tamponnaises et des Tamponnais.

La municipalité entend ainsi porter un projet ambitieux pour la commune du Tampon, fondé sur la solidarité, le dynamisme et la participation citoyenne.