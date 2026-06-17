Le Tampon : le maire rencontre les équipes du CCAS

Ce lundi 15 juin 2026, le maire du Tampon, Alexis Chaussalet, s’est rendu dans les locaux du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) pour rencontrer les équipes qui accompagnent chaque jour les Tamponnais. Une première visite qui a permis de découvrir les différents services, d’échanger avec les agents et de mieux appréhender les missions essentielles menées au quotidien en faveur des administrés et de la solidarité portée localement. Nous publions le post de la ville du Tampon : (Photos ville du Tampon)