Le Tampon prêt pour le Noël des seniors

Le Tampon se prépare à accueillir le Noël des Seniors, le 17 décembre 2025. Les seniors sont invités à cet évènement qui se tiendra à la SIDR 400 de 9h à 17h. Les intervenants seront Corentin le magicien, Raynaud Sadon, Titi le Comik et Jhonny Guichard, présent pour animer un programme mêlant magie, musique et humour. Les seniors pourront également bénéficier d’animations diverses, d’ateliers bien-être et de l’incontournable bal des seniors. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 15 décembre (Photo : rb/www.imazpress.com)