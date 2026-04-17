Le Tampon : travaux de construction d’ouvrages de franchissement, secteur Philidor Techer - Coin Tranquille

Des travaux ont débuté ce vendredi 17 avril 2026, sur le chemin Philidor Techer destinés à sécuriser le franchissement des deux radiers et améliorer durablement les conditions de circulation, notamment en période de fortes pluies. La municipalité vous informe des conditions de circulation pendant la durée des travaux : la fermeture sera totale au niveau des radiers concernés les travaux sont prévus sur plusieurs mois du lundi au vendredi, de 8h30 à 15h. Les accès sont maintenus pour les riverains, une déviation est mise en place via la RN3. Nous partageons, ci-dessous, la publication de la ville du Tampon. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)