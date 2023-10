Le Tampon : une enquête sur le logement lancée par l'Insee

Entre et octobre et juillet

L'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) réalise à l'échelle de La Réunion une enquête sur le logement (tous types de logements). Cette enquête se déroule sur la commune du Tampon entre octobre 2023 et juillet 2024.

L'enquête a pour objectif de connaître précisément les conditions de logement en France métropolitaine et dans les départements et régions d’Outre-mer, d’évaluer le mal-logement et de mesurer les coûts du logement (énergie, loyers, emprunts immobiliers). L’enquête s’intéresse également à la satisfaction de chacun au regard de son logement et aux travaux effectués.

Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de l'Insee chargé de les interroger prendra contact avec certains d'entre vous. Il sera muni d'une carte officielle l'accréditant. L'enquête pourra se dérouler en face-à-face ou par téléphone.

L'enquêteur est tenu au secret professionnel, vos réponses resteront anonymes et seront saisies sur ordinateur. Elles ne serviront qu'à l'établissement de statistiques : la loi en fait la plus stricte obligation.