Les champions de la sécurité routière réunis au Port

Prévenir, apprendre à partager la route, protéger : les jeunes en véritable acteurs de la sécurité routière ont participé à la finale départementale de prévention routière au Port. Quatre heures et trois ateliers : maniabilité, piste vélo et code de la route encadrés par la police municipale ont permis de départager les petits champions du civisme sur la route. Ces jeunes ont suivi un parcours, depuis le Ce2, marqué par le permis piéton, puis le savoir-rouler à vélo. Près de 135 heures de cours sont dispensés à 572 élèves, notamment sur la seule piste de sécurité routière de l’île. (Photos : ville du Port)