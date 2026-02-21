[Photos] La ville de Saint-Paul a célébré le Nouvel An chinois

La ville de Saint-Paul a célébré ce samedi 21 février 2026, le Nouvel An chinois au marché forain, en centre-ville et à la maison Gran Cour. Les habitants ont pu profiter des festivités, avant que la pluie ne vienne jouer les trouble-fête (Photos : ville de Saint-Paul)

Dès 10 heures, un village aux couleurs de la Chine s'est installé à la Maison Gran Cour (233 rue de la Chaussée Royale) avec, un village culturel des associations et des stands et ateliers (calligraphie, arts traditionnels, démonstrations).

Au eu lieu ensuite le concours du meilleur mangeur de mines de longévité.

À partir de 13 heures, dans les rues du centre-ville, les associations sont allées à la rencontre du public avec la danse du dragon et des lions dans les rues.

En raison des conditions météorologiques défavorables, les festivités du Nouvel An Chinois prévues ce soir à la Maison Gran Kour sont annulées.

Le spectacle de la troupe de Shenzhen est reporté à demain. L’horaire sera communiqué ultérieurement.

