TOUTE L’ACTUALITÉ
À DÉCOUVRIR
Télécharger l’application mobile

SAINTE-MARIE Une tarification du périscolaire harmonisée à partir de la rentrée

voir plus

Protection de l’enfance : une mobilisation qui se poursuit à Saint-Denis

  • Publié le 29 juin 2026 à 10:29
  • Actualisé le 29 juin 2026 à 10:37
Saint-Denis : les enfants se mobilisent pour leur droit à la protection et à la sécurité

Le lundi 22 juin 2026 dernier, dans les rues de Saint-Denis, les enfants se sont à nouveau rassemblés pour porter un message essentiel : le devoir de protection des enfants doit rester une priorité. Déjà mobilisés en mai dernier, les enfants ont une nouvelle fois fait entendre leurs voix et rappelé l’importance d’être écoutés, protégés et accompagnés, à travers leurs dessins, leurs messages écrits et leurs expressions. (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis, en présence de l'élue à la jeunesse, Audrey Coridon et les enfants ont rappelé que la protection, la sécurité et l'avenir des mineurs doivent rester au cœur des priorités de notre société.

Sain-Denis, Protection des enfants, Zoom

guest
0 Commentaires