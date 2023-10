Région : lancement de l'assemblée citoyenne des mobilités

Ce samedi 14 octobre 2023, s’est tenue la plénière de lancement de l’Assemblée Citoyenne des Mobilités au MOCA à Saint-Denis, une instance inédite composée de 100 personnes. Ce lancement représente un point de départ de la seconde phase des États généraux des mobilités initiés par la Région. Nous publions leur communiqué ci-dessous (photos : Région)

Samedi 14 octobre 2023, au MOCA à Saint-Denis, s’est tenue la plénière de lancement de l’Assemblée Citoyenne des Mobilités, en présence de la Présidente de la Région Réunion, Huguette Bello et du Président de la Commission Nationale du Débat Public (CNDP), Marc Papinutti. Ce rendez- vous important marque le point de départ de la seconde phase des États Généraux des Mobilités. Composée de 100 personnes, cette instance inédite à La Réunion a vocation à devenir un véritable espace de co-construction de politiques publiques entre élus, techniciens et citoyens. Retour sur cette première journée d’installation.

La phase 2 des États Généraux des Mobilités est lancée

Les enseignements du bilan de la consultation citoyenne qui s’est tenue du 9 mai au 23 juillet sont désormais entre les mains de l’Assemblée Citoyenne des Mobilités. Composée d’un collège « citoyen » et d’un collège « institutionnel », cette Assemblée Citoyenne vise à construire collectivement les solutions pour l’avenir de la mobilité à La Réunion. Les 100 membres, représentant la diversité du territoire, travailleront durant les 2 prochains mois en sous-groupes et en plénières sur des propositions communes.

L’objectif : définir les priorités de l’action publique en matière de mobilité à La Réunion. Le rapport final de l’Assemblée Citoyenne des Mobilités sera remis le 9 décembre 2023 à la Région et ses partenaires afin d’élaborer une feuille de route sur les mobilités à court, moyen et long terme, à la lumière des conclusions des travaux de l’Assemblée.

Une journée de lancement pour fixer le cap de l’Assemblée

Les membres de l’Assemblée Citoyenne des Mobilités se sont retrouvés pour la première fois au MOCA afin de découvrir le cadre de leur intervention durant les 2 prochains mois.

La Présidente de La Région Réunion, Huguette Bello, a ouvert officiellement cette instance inédite en saluant l’engagement des membres.

"L’avènement de la 1ère Assemblée citoyenne, à La Réunion, résulte d’une volonté forte d’aller plus loin, de faire de la démocratie participative une condition essentielle de la gouvernance des grands projets du développement réunionnais" Huguette Bello, Présidente de La Réunion

Marc Papinutti, Président national de la CNDP, était présent pour cette première journée de lancement. Cette Assemblée Citoyenne des Mobilités est en effet le résultat d’un processus conduit en partenariat avec la CNDP depuis ses prémices. Le collège de 6 garants indépendants continuera à apporter son appui méthodologique auprès de la Région et ses partenaires dans la conduite de cette nouvelle étape des États Généraux des Mobilités.

"La CNDP défend le droit à l’information et à la participation publique. Elle est neutre, transparente et assure l’égalité de traitement de tous les publics. La démarche des États Généraux des Mobilités n’est ni un sondage, ni un réferendum. Je souligne la qualité de la démarche qui a permis à l’ensemble des Réunionnais.es d’apporter sa contribution à ce sujet majeur qui nous concerne tous. La richesse de cette participation du public a confirmé que la priorité était de traiter les problèmes de mobilité et qu’il convenait de l’élargir à tout le territoire" a souligné Marc Papinutti.

Le collège des garants, dans la présentation de son rôle et des finalités des États Généraux des Mobilités a rappelé l’importance du lien à la décision qui doit guider les travaux de l’Assemblée Citoyenne.

Des membres mobilisés

Cette première journée de lancement a donné lieu à des échanges sur le fonctionnement de l’Assemblée ainsi que les différentes étapes de travail. Les membres ont pu poser de nombreuses questions sur le déroulé de l’Assemblée ainsi que sur les grands enseignements du bilan de la phase 1 des États Généraux des Mobilités qui guideront leurs réflexions. Les membres ont exprimé leur volonté de contribuer pleinement à la démarche et que la parole citoyenne soit prise en compte dans la définition des priorités de l’action publique en matière de mobilité.

"En tant qu’étudiant je prends le bus tous les jours, je rencontre parfois des problèmes et ça me tient à cœur de participer à des rendez-vous citoyens pour améliorer la Mobilite sur l’île. Je souhaiterais qu’il y ait une amélioration dansles rotations de bus dansla cohérence entre les réseaux de transport.Je suis également sensible au dérèglement climatique et aux actions que l’on doit mener", Yempabou Tankoano, étudiant à l’université, 21 ans Membre titulaire de l’Assemblee Citoyenne des Mobilités

"J’ai souhaité être membre de l’Assemblée pour représenter les lycéens. Pour nous le développement des transports est commun est primordial. J’espère que l’assemblée sera écoutée, nous avons conscience des contraintes. L’un des enjeux à faire remonter est la sécurité dans les transports. J’aimerais proposer notamment la création de brigade de sécurité dans les transports et les gares", Mathilde Dijoux, lycéenne à Saint-Joseph, membre de l’Assemblee citoyenne des mobilités