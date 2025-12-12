Région : le comité stratégique de la ZIP réunit pour réfléchir sur les enjeux majeurs du Grand Port Maritime

Ce jeudi 11 décembre 2025, le Comité Stratégique de la Zone industrialo-portuaire (ZIP) s’est tenu au siège du Territoire de l’ouest (TO) au Port, en présence de la présidente de la Région, Huguette Bello. Cette rencontre a permis de réfléchir sur les enjeux majeurs du développement du Grand Port Maritime de La Réunion. Nous publions un post de La Région Réunion (Photo : Région Réunion)

Au programme : la présentation des enjeux stratégiques du Port et l’analyse des différentes hypothèses d’accès à la plateforme de chantier de la nouvelle route du littoral.

Ce comité avait pour objectif d’accompagner le développement du Grand Port Maritime, renforcer la compétitivité du territoire tout en accélérant les projets stratégiques.