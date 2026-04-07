La Réunion y roule ek Karos, le service de covoiturage de la Région

La Région Réunion, en partenariat avec l’application Karos, encourage le covoiturage pour réduire l’auto-solisme et l’impact écologique. Cette initiative offre une solution pratique, économique et écologique, contribuant à un transport plus durable sur l’île. Nous partageons, ci-dessous, la publication de la Région Réunion. (Photo : www.imazpress.com)

L’objectif est de créer un maillage des transports, une cohérence dans le déploiement des divers modes de déplacements sur l’île. La collectivité veille à proposer aux Réunionnais des alternatives de qualité au réflexe de l’auto-solisme (voiture occupée par un seul conducteur), afin de réduire les embouteillages et l’impact écologique.

La Région propose aux Réunionnais une solution de covoiturage sur toute l’île à travers l’application KAROS

En quelques clics, l’utilisateur préalablement inscrit sur l’application KAROS, peut entrer le trajet souhaité, identifier les covoitureurs à proximité, choisir d’être conducteur ou passager et définir les modalités de trajet.

Grâce à la Région Réunion, les utilisateurs bénéficient de conditions financières avantageuses :

- Avantages du covoiturage -

Cas n°1 : je suis conducteur : je remporte 2€ jusqu’à 20km par trajet et par personne que je transporte (+0,10€/km à partir du 21ème km)

Cas n°2 : Je suis passager : je dépense seulement 0,50cts€ par trajet de 25 km (+0,10€/km à partir du 26ème km)

Le covoiturage, un geste pour l’environnement

Les trajets en voiture des particuliers représentent 51% des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur des transports. Une voiture neuve (souvent parmi les moins polluantes) émet en moyenne 97g de CO2/km.

Ainsi, trois collègues qui habitent à 10 km de leur travail et qui covoiturent économisent 1 tonne de CO2 par an, en prenant une voiture au lieu de trois. Grâce au covoiturage, on participe à la réduction de notre empreinte écologique.

- 4 bonnes raisons de covoiturer avec Karos -

Économique : gain en pouvoir d’achat/ je réduis mon budget carburant, budget entretien de la voiture (usure des pneus, pièces...)

Pratique : gain en temps : plus de problème de stationnement, moins d’embouteillage – moins de voiture sur la route

Écologique : Baisse de la pollution : je protège mon île

Social : Moments de convivialité : je fais des rencontres

- 20 aires de covoiturage autour de l'île -

Les aires de covoiturage sont des espaces dédiés où les covoitureurs peuvent se retrouver pour organiser leurs trajets communs. Ces aires facilitent la mise en relation entre conducteurs et passagers et contribuent à la réduction de l'empreinte carbone.