Nouvelle route du littoral : visite de la présidente de Région à l'échangeur de la Possession

Ce jeudi 7 mai 2026, la présidente de Région, Huguette Bello, a visité le chantier de la Nouvelle route du littoral au niveau de l'échangeur de la Possession. Initialement prévus après l’achèvement du second viaduc, ces travaux ont été anticipés afin d’accélérer l’ouverture complète de la NRL. "Ce qui guide la collectivité c’est l’intérêt de toutes et tous. Avec une livraison complète prévue pour 2030, les usagers pourront enfin circuler sur cette axe en toute sécurité ", précise la Région (Photo d'illustration : Emmanuel Grondin / www.imazpress.com)