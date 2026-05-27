Région Réunion : un regard sensible et engagé sur la pollution plastique

Ce vendredi 22 mai 2026, la vice-présidente de la Région, Karine Nabénésa, a participé au vernissage de l'exposition Gard la mèr, qui sera accessible pendant un mois à Kelonia. Réalisée par les élèves de première Sti2d du lycée Gérard Ethève, dans le cadre du projet l'Océan, nout' patrimoine, à partir de déchets collectés à la Pointe au Sel, "les élèves proposent un regard sensible et engagé sur la pollution plastique et la préservation de la biodiversité marine", écrit la collectivité. Nous publions le communiqué de la Région ci-dessous. (Photos : Réunion des Musées Régionaux)

Réalisée par les élèves de première Sti2d du lycée Gérard Ethève, dans le cadre du projet « l'Océan, nout' patrimoine », l’exposition est le fruit d’une résidence menée avec le photographe Samuel Bollendorff. À partir de déchets collectés à la Pointe au Sel, les élèves proposent un regard sensible et engagé sur la pollution plastique et la préservation de la biodiversité marine.

À travers cette initiative, la Région Réunion réaffirme son engagement à :

- sensibiliser à la préservation du littoral

- soutenir les projets éducatifs et artistiques portés par la jeunesse,

- valoriser une culture au service de la transmission et de la conscience écologique.

Sous l'impulsion de la présidente Huguette Bello, la Région agit pour faire de la culture, de l’éducation et de la transition écologique des piliers du développement de notre patrimoine.