Région Réunion : lancement du projet Lighten-io

Ce lundi 1er juin 2026, le conseiller régional délégué à l’enseignement supérieur, à la recherche et à l’innovation, Jean-Pierre Chabriat, a participé au lancement de Lighten-io. Ce projet international, financer par le programme Interreg Océan Indien, vise à renforcer la coopération régionale dans le domaine des énergies renouvelables dans le sud-uuest de l’océan Indien. "Ce colloque nous permet de partager les expériences et les expertises de la zone sur un enjeu majeur pour l’avenir", souligne Jean-Pierre Chabriat. Nous publions le communiqué de la Région Réunion ci-dessous. (Photos : Région Réunion).

Lancement de Lighten-io : La Réunion au coeur de la coopération régionale pour l'hydrogène vert

Ce lundi 1er juin, le conseiller régional délégué à l’enseignement supérieur, à la recherche et à l’innovation, Jean-Pierre Chabriat, a participé au lancement de Lighten-io.

Financé par le programme Interreg Océan Indien, dont la Région Réunion est autorité de gestion, ce projet international vise à renforcer la coopération régionale dans le domaine des énergies renouvelables dans le sud-ouest de l’océan Indien.

L’un des enjeux majeurs de ce projet est le développement de solutions de stockage de l’énergie basées sur l’hydrogène vert, une technologie qui permet de stocker l’électricité produite à partir de sources renouvelables tout en limitant les impacts environnementaux.

Lighten-io rassemble plusieurs partenaires de la région : l’université de La Réunion, les Comores, Madagascar, Maurice, le Kenya et l’Afrique du Sud.

Sous l’impulsion de la présidente Huguette Bello, la Région Réunion a engagé les travaux d’un plan hydrogène, destiné à accompagner le développement des énergies renouvelables, notamment dans les secteurs du transport et de la mobilité lourde.

Jean-Pierre Chabriat, conseiller régional délégué à l'enseignement sipérieur, à la recherche et à l'innovation :

« Depuis 2021, nous travaillons à la mise en place d’un plan hydrogène pour La Réunion. L’Afrique du Sud et le Kenya disposent déjà d’une stratégie dans ce domaine. Ce colloque nous permet de partager les expériences et les expertises de la zone sur un enjeu majeur pour l’avenir. L’hydrogène constitue une piste prometteuse pour stocker l’énergie renouvelable et accélérer la transition énergétique de nos territoires. »