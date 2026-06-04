Réunion des musées régionaux : un week-end dédié à l'archéologie

La protection du patrimoine archéologique, sa conservation et sa transmission représentent un enjeu majeur. Les journées européennes de l’archéologie (Jea), organisées du 12 au 14 juin 2026 par l’Institut national de recherches archéologiques préventives (l’Inrap) sous l’égide du ministère de la Culture, sont l’occasion de découvrir des manifestations partout en France. À La Réunion, tous les acteurs de l’archéologie se mobilisent à la Cité du Volcan afin de partager leurs connaissances, leurs métiers et leurs découvertes. Nous publions le communiqué de la Réunion des musées régionaux ci-dessous. (Photos : Réunion des musées régionaux)

En partenariat avec le service régional de l’archéologie (Sra), la Dac de La Réunion, l’Inrap, la Ligue de l’enseignement, la Daac, Archéologies, l’Association pour la recherche et la valorisation de l’Histoire et de l’Archéologie (Arvha) et Sciences Réunion, le musée de Bourg Murat propose de nombreuses activités pour petits et grands, à l’occasion de l’exposition « Cavernes Volcan ». Une exposition originale qui propose une immersion dans près de 250 ans d’histoire à travers notamment un grand chantier de fouilles archéologiques sur les cavernes du massif du Piton de la Fournaise.

Au programme de ces 3 journées dédiées à l’archéologie péi : ateliers thématiques, projections vidéos, visites guidées, conférences, et même sorties sur le terrain pour découvrir deux cavernes du massif du Piton de la Fournaise.

- Les ateliers -

Archéomaquette (à partir de 12 ans)

Une illustration concrète les étapes d’une fouille, du projet d’amé- nagement à l’interprétation des données. Le dispositif est un pla- teau matérialisant un site de fouille, composé de plaques superpo- sées pour évoquer les étapes de l’archéologie préventive. L’objectif est de faire comprendre la démarche de sauvegarde par l’étude, ainsi que d’expliquer de façon ludique et concrète les étapes et les objectifs de l’archéologie préventive au public, du projet d’aména- gement à l’hypothèse de restitution.

Bac à fouille (à partir de 8 ans)

Découvrez les techniques d’une fouille nécropole ! Un bac grandeur nature matérialise un tombeau dans un site de fouille. Il est compo- sé de plaques à l’allure de pierre pour évoquer un site nécropole. L’objectif est de faire comprendre la démarche et la technique de fouille. Cet atelier remporte un franc succès auprès du jeune public.

Paléoforêt (à partir de 8 ans)

Présentation des découvertes exceptionnelles faite à La Réunion, dans la paléoforêt de la rivière des Galets. Présentation de véritables échantillons de bois prélevés dans cette paléoforêt. Cet atelier ex- plique, dans le même temps, comment les sciences du paléoenvi- ronnement peuvent éclairer la connaissance du passé de l’île, à tra- vers notamment un film documentaire, le rapport de l’opération, des documents sur l’archéologie et deux jeux de société.

Métier d’archéologue (à partir de 5 ans)

Découvrez la diversité des outils utilisés par les archéologues sur le terrain comme en laboratoire. Des outils classiques – truelles, pinceaux, tamis – aux instruments plus étonnants et spécifiques, chaque objet sera présenté avec des explications sur son usage et son importance dans le travail de fouille et d’analyse. De quoi mieux comprendre comment les archéologues reconstituent l’his- toire à partir des traces laissées par les civilisations passées.

Décrypter les pierres gravées – Escape Game (à partir de 8 ans)

Sous la forme d’un « escape game », glissez-vous dans la peau d’archéologues confrontés à des pierres gravées mystérieuses. En équipe, ils devront observer, analyser et interpréter des indices pour percer le sens des gravures et résoudre une énigme. Une ini- tiation ludique aux méthodes d’analyse des archéologues, notam- ment l’observation des motifs, la comparaison et la formulation d’hypothèses. Il met en avant le travail d’interprétation nécessaire pour comprendre les symboles laissés par les sociétés du passé.

- Programme -

vendredi 12 juin

Ateliers - Jardins

- Archéomaquette

- Bac à fouille

- Métier d’archéologue

- Décrypter les pierres gravées - Escape Game

- Archéologie 1,2,3 et prospectus

- Paléoforêt

Inscription obligatoire directement sur place

Sessions : 10h00 -11h00 / 11h00 à 12h00 / 14h00 à 15h00 / 15h00 à 16h30

Visites guidées - Salle d’exposition temporaire

Visites accompagnées de l’exposition temporaire Cavernes Volcan

Sessions : 10h à 12h / 13h à 17h

Projections - Salle pédagogique

Projections de films sur le thème de l’archéologie

Session : 10h00 à 16h00

samedi 13 juin

Ateliers - Jardins

- Archéomaquette

- Bac à fouille

- Métier d’archéologue

- Décrypter les pierres gravées - Escape Game

- Archéologie 1,2,3 et prospectus

- Paléoforêt

Inscription obligatoire directement sur place

Sessions : 10h00 -11h00 / 11h00 à 12h00 / 14h00 à 15h00 / 15h00 à 16h30

Visites guidées - Salle d’exposition temporaire

Visites accompagnées de l’exposition temporaire Cavernes Volcan

Sessions : 10h à 12h / 13h à 17h

Visite de terrain - Route du Volcan

Visites accompagnées de la Caverne des Lataniers et de la Caverne

de Cotte

Inscription obligatoire par courriel à [email protected] ou par

téléphone au 0262 59 00 26

Session : 8h30 à 13h / Places limitées à 10 personnes

Cette sortie nécessite un véhicule pour se rendre sur le lieu des visites > rendez-vous à 8h30 sur le parking de la Cité du Volcan. Prévoir une tenue de randonnée ainsi qu’un pique-nique.

Projection - Salle pédagogique

Projections de films sur le thème de l’archéologie

Session : 10h00 à 13h00

Conférences - Auditorium

14h à 15h : Archéologie des territoires français de l’océan Indien

Par Fabien Delrieu, Conservateur régional de l’archéologie

16h à 17h : Archéologie à Mafate

Par Fanny Lachery, archéologue

dimanche 14 juin

Ateliers - Jardins

- Archéomaquette

- Bac à fouille

- Métier d’archéologue

- Décrypter les pierres gravées - Escape Game

- Archéologie 1,2,3 et prospectus

- Paléoforêt

Inscription obligatoire directement sur place

Sessions : 10h à 16h

Visites guidées - Salle d’exposition temporaire

Visites accompagnées de l’exposition temporaire Cavernes Volcan

Sessions : 10h à 12h / 13h à 17h

Visite de terrain - Route du Volcan

Visites accompagnées de la Caverne des Lataniers et de la Caverne

de Cotte

Inscription obligatoire par courriel à [email protected] ou par téléphone au 0262 59 00 26

Session : 8h30 à 13h / Places limitées à 10 personnes

Cette sortie nécessite un véhicule pour se rendre sur le lieu des visites > rendez-vous à 8h30 sur le parking de la Cité du Volcan. Prévoir une tenue de randonnée ainsi qu’un pique-nique.

Projection - Auditorium

Projections de films sur le thème de l’archéologie

Session : 10h00 à 13h00

Conférences - Salle pédagogique

14h à 15h : Les premières preuves matérielles du grand marronnage à La Réunion : le site extrême de la « vallée secrète » à Cilaos

Par Anne-Laure Dijoux, archéologue

16h à 17h : La Caverne des Lataniers et ses pierres gravées

Par Fanny Lachery, Jean Perrin, François Martel et Alain Barrère

- Tarif -

Accès libre et gratuit à toutes les activités des Journées

européennes de l’archéologie.

- Inscriptions -

Inscrivez-vous aux différents ateliers directement sur place.

Inscrivez-vous aux visites de terrain par courriel à [email protected] ou par téléphone au 0262 59 00 26