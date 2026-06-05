Région Réunion : un séminaire pour accompagner le développement du territoire

Ce mercredi 3 juin 2026, à l’école d’apprentissage maritime, s’est tenu le séminaire "océan indien 2030 : quels métiers, quelles compétences ?". Cet événement a réuni institutionnels, acteurs économiques, universitaires, experts et professionnels du secteur maritime autour d’un objectif commun : anticiper les mutations du monde maritime et identifier les compétences stratégiques qui permettront d’accompagner le développement du territoire à l’horizon 2030. Nous publions le communiqué du Département de La Réunion ci-dessous. (Photos : Région Réunion)

Face aux défis de la transition écologique, de l’innovation technologique, de la souveraineté alimentaire, du développement de l’économie bleue et de l’attractivité des métiers de la mer, ce séminaire a constitué un temps d’échange essentiel pour mieux adapter les formations aux besoins futurs des entreprises et préparer les nouvelles générations aux opportunités qu’offre le secteur maritime.

La Région fait de la dimension maritime du territoire un axe majeur de son action. Elle accompagne concrètement la modernisation de la filière grâce au soutien du Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture (Feampa). Elle s’est également mobilisée auprès de la commission européenne afin d’obtenir l’autorisation de soutenir le renouvellement des navires de moins de 12 mètres, un enjeu déterminant pour la pérennité de la pêche artisanale locale.

Wilfrid Bertile, conseiller régional délégué au co-développement régional, relations extérieurs et à la Pêche :

« À l’horizon 2030, l’enjeu n’est plus seulement de former des marins, mais de développer l’ensemble des compétences nécessaires à l’économie maritime réunionnaise. La Réunion ne doit pas se contenter de répondre à ses propres besoins ; elle doit se doter d’une ambition régionale, indispensable à l’heure de la maritimisation de la mondialisation. Département français et région ultrapériphérique de l’Union européenne, La Réunion a le potentiel de devenir un centre régional de formation, un pôle d’expertise maritime et une plateforme de coopération avec les pays voisins »