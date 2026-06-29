La Région Réunion renforce les coopérations dans l'océan Indien avec le forum économique Réunion–Chine

Ce vendredi 26 juin 2026, la présidente de Région Huguette Bello, a participé à l'ouverture du forum économique Réunion-Chine. Organisée dans l'hémicycle de l'hôtel de Région, cette deuxième édition avait pour thème "la transition économique, la connectivité et l'industrialisation dans l'océan Indien", souligne la Région. Nous publions le communiqué du conseil régional ci-dessous. (Photos : Région Réunion)
Mené par la Région Réunion, le Consulat général de Chine à Saint-Denis, CGTN Français et l'Association des Commerçants et cadres chinois de La Réunion (ACCR), l'événement réunit responsables institutionnels, experts internationaux, universitaires et acteurs économiques afin d'identifier de nouvelles opportunités de coopération.
Les échanges ont porté sur les grandes transformations économiques qui redessinent l'océan Indien : transition écologique, économie bleue, développement des infrastructures portuaires, sécurisation des chaînes d'approvisionnement et nouvelles dynamiques industrielles.
Cette deuxième édition intervient également dans un contexte marqué par l'ouverture renforcée du marché chinois aux pays africains. Cette évolution reconfigure progressivement les échanges dans la zone.
La présidente Huguette Bello a insisté sur la place unique de La Réunion dans cette dynamique nouvelle. En tant que territoire français et européen au cœur de l'océan Indien, la Région entend jouer pleinement son rôle de passerelle entre l'Afrique, l'Asie et l'Europe.
Huguette Bello, présidente de Région :
"Dans un monde en constante évolution, la connaissance mutuelle demeure une des clés essentielles d'un partenariat durable, d'un partenariat équilibré et d'un partenariat porteur d'avenir. Je forme le vœu que ce forum permette de faire émerger de nouvelles idées, de nouveaux projets et de nouvelles collaborations entre les acteurs réunionnais et les acteurs chinois. Tout l'enjeu pour La Réunion est de valoriser ses atouts découlant de sa position unique de région européenne sur l'axe d'échanges émergeant entre l'Asie et l'Afrique."